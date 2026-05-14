Рейтинг@Mail.ru
Глава офиса МККК назвала Москалькову олицетворением стойкости - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 14.05.2026
Глава офиса МККК назвала Москалькову олицетворением стойкости

Рания Машлаб назвала Москалькову олицетворением стойкости и выдержки

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб назвала Татьяну Москалькову олицетворением стойкости и выдержки.
  • Она заявила, что многому научилась у Москальковой.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - это олицетворение стойкости и выдержки, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"Я общаюсь с Татьяной Москальковой, для меня она - олицетворение стойкости и выдержки. Я многому научилась у нее, и я сожалею, что у нее скоро заканчивается срок на посту. Но, конечно, я буду рада работать с новым омбудсменом", - сказала она в беседе с агентством.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"Помогли миллионам". О чем Москалькова доложила Путину
12 мая, 17:20
Полномочия омбудсмена РФ Татьяны Москальковой закончились в апреле 2026 года, но продлятся до назначения нового омбудсмена. Москалькова по окончании срока полномочий омбудсмена получит предложения о дальнейшей работе, но в Кремле их не будут анонсировать, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной думой. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Москалькова получит кадровые предложения, заявил Песков
25 марта, 20:05
 
РоссияМоскваТатьяна МоскальковаДмитрий ПесковМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала