Глава офиса МККК назвала Москалькову олицетворением стойкости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб назвала Татьяну Москалькову олицетворением стойкости и выдержки.
- Она заявила, что многому научилась у Москальковой.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - это олицетворение стойкости и выдержки, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"Я общаюсь с Татьяной Москальковой, для меня она - олицетворение стойкости и выдержки. Я многому научилась у нее, и я сожалею, что у нее скоро заканчивается срок на посту. Но, конечно, я буду рада работать с новым омбудсменом", - сказала она в беседе с агентством.
Полномочия омбудсмена РФ Татьяны Москальковой закончились в апреле 2026 года, но продлятся до назначения нового омбудсмена. Москалькова по окончании срока полномочий омбудсмена получит предложения о дальнейшей работе, но в Кремле их не будут анонсировать, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной думой. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.
Москалькова получит кадровые предложения, заявил Песков
25 марта, 20:05