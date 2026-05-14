Рейтинг@Mail.ru
Мошенники выманили у пенсионерки с Сахалина 12,5 миллионов рублей - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 14.05.2026
Мошенники выманили у пенсионерки с Сахалина 12,5 миллионов рублей

Пенсионерка с Сахалина отвезла 12,5 миллионов рублей мошенникам в Москву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные аферисты выманили у пенсионерки из Южно-Сахалинска 12,5 миллионов рублей.
  • Женщина, следуя указаниям мошенников, улетела в Москву и передала им деньги.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая – РИА Новости. Неизвестные аферисты выманили у пенсионерки из Южно-Сахалинска 12,5 миллионов рублей и заставили привезти их в Москву, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
По ее информации, 23 апреля 72-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.
"Он сообщил, что мошенники пытаются перевести ее сбережения за границу и их необходимо "задекларировать". Далее, следуя указаниям неизвестных, пенсионерка сняла 12 500 000 рублей, улетела в Москву, где передала деньги неизвестному", - говорится в сообщении.
По данному факту, отмечает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Камчатская компания заплатит штраф за использование образов "Смешариков"
10:57
 
ПроисшествияМоскваЮжно-СахалинскСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала