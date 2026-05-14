06:56 14.05.2026
В МВД рассказали о популярном виде мошенничества со страховкой авто

МВД: мошенники покупают дорогие китайские автомобили и устраивают подставные ДТП

Электронный страховой полис. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России мошенники приобретают дорогие китайские автомобили для реализации схемы с хищением денег у страховых компаний.
  • Злоумышленники фиктивно завышают стоимость автомобиля, страхуют его, а затем инсценируют ДТП и получают выплату от страховой компании.
  • После получения выплаты мошенники восстанавливают автомобиль после инсценированного ДТП и перепродают его.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Мошенники в России приобретают дорогие китайские автомобили, а после через подставные ДТП похищают деньги у страховых компаний, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
По его словам, с учетом изменения автомобильного рынка, остаются популярными мошеннические схемы с автомобилями и страховками для них.
"Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, он страхуется и затем злоумышленники совершают поставное ДТП, например, топят авто. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его", - сказал Горяев.
Он также рассказал, что у злоумышленников не теряют актуальности и так называемые инсценировки ДТП в отношении страховых компаний.
"Когда мошенники инсценируют кражу автомобилей. Страховая выплачивает компенсацию, однако на самом деле машину просто вывозят за границу", - добавил Горяев.
