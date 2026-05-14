Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед сезоном отпусков мошенники пугают россиян отменой рейсов из-за якобы вспышки ротавируса в отеле или политических волнений в Турции или Египте.

Злоумышленники предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50–100% стоимости тура.

В «Мошеловке» Народного фронта советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика и при звонке об эвакуации перезванивать своему туроператору напрямую.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов из-за "вспышки ротавируса" в отеле или "политических волнений" в популярных у российских туристов Турции или Египте, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта . За неделю до вылета поступает звонок из лже-"Турпомощи": "В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен"", - рассказали там.

Мошенники, отмечают в пресс-службе, предлагают вернуть деньги за тур и купить "срочный билет на стыковочный рейс" за 50–100% стоимости тура.

Целевой группой такой схемы являются туристы, планирующие поездки на лето за рубеж. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик бронирований.

В "Мошеловке" советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика.