МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов из-за "вспышки ротавируса" в отеле или "политических волнений" в популярных у российских туристов Турции или Египте, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Мошенники, отмечают в пресс-службе, предлагают вернуть деньги за тур и купить "срочный билет на стыковочный рейс" за 50–100% стоимости тура.
Целевой группой такой схемы являются туристы, планирующие поездки на лето за рубеж. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик бронирований.
В "Мошеловке" советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика.
"При звонке об эвакуации кладите трубку и перезванивайте своему туроператору напрямую", - заключили там.
