В Госдуме заявили о росте числа фейковых сайтов гостиниц

Краткий пересказ от РИА ИИ В Госдуме заявили о росте числа мошеннических схем с фейковыми сайтами гостиниц и туристических компаний в преддверии туристического сезона.

Мошенники направляют поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования, чтобы получить персональные данные граждан и доступ к их денежным средствам.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники создают фейковые сайты гостиниц и направляют поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования в преддверии туристического сезона, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

"В преддверии туристического сезона мы видим рост числа мошеннических схем, связанных с туристической индустрией. Преступники создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей, туристических компаний, группы в социальных сетях, а также направляют гражданам поддельные ссылки и сообщения якобы от сервисов бронирования. Основная задача злоумышленников — получить персональные данные граждан и доступ к их денежным средствам", - сказал Кривоносов

По его словам, особенно активно мошенники используют схемы с "выгодными предложениями", ограниченными акциями и срочными скидками на путёвки и жильё. Депутат добавил, что людей намеренно торопят с оплатой, сообщая, что осталось "последнее место" или "последний номер", после чего переводят в мессенджеры, отправляют ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные платформы.

Политик отметил, что отличаться может всего одна буква в адресе сайта или IP-адрес ресурса, а после ввода данных банковской карты деньги списываются и бронирование оказывается фиктивным.

Парламентарий отметил, что туристам необходимо особенно внимательно относиться к вопросам цифровой безопасности и пользоваться только проверенными агрегаторами, официальными сайтами и приложениями.

"Нельзя переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и смс, сообщать коды подтверждения и вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Также важно внимательно проверять адрес сайта, доменное имя и отправителя сообщений. Если цена выглядит подозрительно низкой — это уже повод насторожиться", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что на законодательном уровне ведётся планомерная работа по повышению прозрачности туристического рынка и защите путешественников.

"Совместно с Минэкономразвития России нами подготовлен законопроект о создании Информационного портала в сфере туризма в Российской Федерации. Он объединит проверенные сервисы бронирования, покупки билетов и туристические платформы в единую систему. Кроме того, субъекты Российской Федерации смогут размещать на нём официальную информацию о туристических маршрутах, достопримечательностях и возможностях отдыха в регионах", - отметил Кривоносов.

По его словам, внедрение такого механизма позволит существенно повысить безопасность туристов и упростить организацию самостоятельных путешествий по России.