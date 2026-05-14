Рейтинг@Mail.ru
Мордовия планирует расширить товарооборот с государствами исламского мира - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:20 14.05.2026
Мордовия планирует расширить товарооборот с государствами исламского мира

Здунов провел встречу с генсеком Исламской палаты торговли и развития

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Мордовия планирует расширить товарооборот с государствами исламского мира, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артем Здунов провел встречу с генеральным секретарем Исламской палаты торговли и развития (ICCD) Юсефом Хассаном Халави на площадке Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум".
"Руководитель Мордовии подчеркнул, что для республики взаимодействие со странами исламского мира имеет большое значение. Расширилась география партнеров: помимо традиционного сотрудничества со странами СНГ, Мордовия работает с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году ключевыми партнерами республики оставались Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. При этом наиболее высокий рост товарооборота зафиксирован с Таджикистаном и Казахстаном. В планах - вывести на сопоставимые показатели и взаимодействие с другими государствами исламского мира.
На встрече обсуждались такие направления сотрудничества, как фармацевтика, фиброцементные изделия, солнечные модули и сельхозпродукция.
Генеральный секретарь Исламской палаты торговли и развития обратил внимание, что в большой торговый кластер входят 68 стран исламского мира.
"Сейчас активно развиваются экономические взаимосвязи. Продукция Мордовии славится своим высоким качеством. Полагаю, общими усилиями мы сможем проработать новые варианты нашего взаимовыгодного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Халави.
В ответ глава Мордовии заверил, что власти региона готовы взаимодействовать по вопросам сертификации продукции и дальнейшему участию в больших выставках.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновКазахстанТурцияЕгипетСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала