Мордовия планирует расширить товарооборот с государствами исламского мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Мордовия планирует расширить товарооборот с государствами исламского мира, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Мордовии Артем Здунов провел встречу с генеральным секретарем Исламской палаты торговли и развития (ICCD) Юсефом Хассаном Халави на площадке Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум".

"Руководитель Мордовии подчеркнул, что для республики взаимодействие со странами исламского мира имеет большое значение. Расширилась география партнеров: помимо традиционного сотрудничества со странами СНГ, Мордовия работает с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году ключевыми партнерами республики оставались Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. При этом наиболее высокий рост товарооборота зафиксирован с Таджикистаном и Казахстаном. В планах - вывести на сопоставимые показатели и взаимодействие с другими государствами исламского мира.

На встрече обсуждались такие направления сотрудничества, как фармацевтика, фиброцементные изделия, солнечные модули и сельхозпродукция.

Генеральный секретарь Исламской палаты торговли и развития обратил внимание, что в большой торговый кластер входят 68 стран исламского мира.

"Сейчас активно развиваются экономические взаимосвязи. Продукция Мордовии славится своим высоким качеством. Полагаю, общими усилиями мы сможем проработать новые варианты нашего взаимовыгодного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Халави.