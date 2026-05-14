Мордовия будет развивать сотрудничество с Казанским вертолетным заводом
16:02 14.05.2026
Мордовия будет развивать сотрудничество с Казанским вертолетным заводом

Делегация Мордовии провела встречу с руководством Казанского вертолетного завода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Предприятия Мордовии будут развивать сотрудничество с Казанским вертолетным заводом, сообщает пресс-служба главы республики.
Делегация Мордовии во главе с Артемом Здуновым в четверг провела встречу с руководством АО "Казанский вертолетный завод" на полях Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум".
"Глава Мордовии отметил, что для республики важно развивать прямое взаимодействие с ведущими предприятиями отечественной авиационной промышленности. Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" — один из флагманов российского машиностроения и авиационной отрасли. Руководитель региона представил предприятия Мордовии, обладающие современными компетенциями и готовые предложить решения, востребованные в рамках модернизации и развития производственных мощностей Казанского вертолетного завода", - говорится в сообщении.
В частности, мордовский "Завод ПромМетИзделий" представил основную линейку продукции, включая автоматизированные системы хранения, промышленную металлическую мебель и комплексные решения для оснащения производственных и складских помещений. Предлагаемые решения позволяют не только модернизировать рабочие пространства, но и внедрять современные принципы бережливого производства, повышать эффективность хранения материалов, безопасность труда и общий уровень производственных процессов.
Расположенный в Саранске научно-исследовательский институт источников света (НИИИС) имени А.Н. Лодыгина уже имеет положительный опыт взаимодействия с предприятиями холдинга "Вертолеты России", включая поставки продукции непосредственно на Казанский вертолетный завод. Предприятие обладает серьезными компетенциями в сфере производства специализированной светотехнической продукции.
"Для Мордовии развитие промышленной кооперации с предприятиями авиационной отрасли является одним из важных направлений. Наши предприятия готовы не только поставлять качественную продукцию, но и участвовать в совместной работе по разработке новых решений, отвечающих современным требованиям отрасли. Уверен, что сегодняшняя встреча станет важным шагом к расширению партнерства между Мордовией, АО "Казанский вертолетный завод" и холдингом "Вертолеты России", позволит определить направления взаимодействия и заложит основу для долгосрочного сотрудничества", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
 
