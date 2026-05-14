Молдавия политизирует проблему с загрязнением Днестра, заявил глава ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия политизирует проблему загрязнения реки Днестр и не хочет ее решать.
- Красносельский предложил создать совместную комиссию для обследования реки Днестр и разработки алгоритма действий по решению проблемы загрязнения.
- Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что река Днестр активно загрязняется на протяжении последних 35 лет из-за недееспособности очистных сооружений в Молдавии.
ТИРАСПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Молдавия политизирует и не хочет решать проблему c загрязнением сточными водами реки Днестр, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Надо что-то делать, чтобы не допустить вредоносные выбросы в нашу реку, из которой пьют воду и приднестровский народ, и народ Молдовы, и украинский народ. Это наша общая проблема. Но без движения вперед результата не будет. А что мы видим? Опять политизацию и нежелание решения данного вопроса", - сказал Красносельский по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Лидер Приднестровья напомнил, что воду реки Днестр загрязняют со стороны Молдавии малые реки, в которые попадают сточные воды из-за неработающих очистных сооружений.
"Что мы предлагаем? Опять же создать совместную комиссию, обследовать реку Днестр, чтобы прийти к пониманию, что такой факт есть. Уже на основании исследования составить алгоритм действий – что надо делать", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Ранее глава министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр. По его словам, река Днестр активно загрязняется на протяжении последних 35 лет и причина этому - недееспособность очистных сооружений в Молдавии.