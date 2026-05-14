Прощание с телеведущим Молчановым пройдет 15 мая в Москве

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прощание с советским и российским телеведущим, автором программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым состоится 15 мая в 12.00 мск в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве, сообщил его друг, журналист Юрий Рост.
Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.
Вчера, 17:40
"Отпевание и прощание с Владимиром Молчановым будет в пятницу 15 мая в 12.00 в Церкви Космы и Дамиана в Шубине по адресу Столешников переулок дом 2-4сб", - написал Рост в своем Telegram- канале.
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" Молчанов вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".