03:25 14.05.2026
МККК помог более 50 детям воссоединиться с семьями в России и на Украине

Представитель "Красного Креста". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный комитет Красного креста помог более 50 детям воссоединиться с семьями в России и на Украине в 2025 году.
  • МККК выступает нейтральным посредником и помогает обеспечивать пересечение границы уязвимым людям в соответствии с установленными стандартами, с разрешения и при поддержке властей.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного креста помог более 50 детям воссоединиться с семьями в РФ и на Украине в 2025 году, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"Более 50 детей воссоединились с близкими на территории России и Украины благодаря совместным с властями усилиям МККК", - сказала она в беседе с агентством.
Как отметила глава офиса МККК в Москве, Красный крест выступает нейтральным посредником и помогает обеспечивать пересечение границы уязвимым людям "в соответствии с установленными стандартами, с разрешения и при поддержке властей".
