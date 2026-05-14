Рейтинг@Mail.ru
Минздрав дал рекомендации для подготовки будущих отцов и матерей - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 14.05.2026
Минздрав дал рекомендации для подготовки будущих отцов и матерей

РИА Новости: Минздрав дал рекомендации для подготовки будущих отцов и матерей

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав России представил методические рекомендации для врачей по формированию ответственного родительства и психологической подготовке будущих матерей и отцов к рождению ребенка.
  • В рекомендациях описаны организационные вопросы проведения школ для беременных и школ по грудному вскармливанию, включая темы и форматы занятий.
  • Среди ключевых показателей эффективности работы школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания отмечены снижение числа акушерских и перинатальных осложнений, а также повышение рождаемости.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минздрав России представил методические рекомендации для врачей по формированию ответственного родительства, психологической подготовки будущих матерей и отцов к рождению ребенка, следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Данные методические рекомендации по организации школ для беременных предназначены для врачей-акушеров-гинекологов, акушерок, психологов (медицинских психологов), специалистов по социальной работе и руководителей лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности и послеродовый период.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Минздрав хочет изменить перечень медицинских специальностей
12 мая, 02:37
В документе описаны организационные вопросы проведения школ для беременных и школ по грудному вскармливанию, их функции и методологические основы работы, темы занятий.
Согласно рекомендациям, информацию о школе для беременных размещают на сайте женской консультации или информационном стенде рядом с регистратурой. Занятия проводятся в группах от четырех до десяти человек, включая будущих отцов.
В ходе пяти занятий будущие родители узнают, какие физиологические изменения происходят в организме женщины, как правильно питаться, работать, вакцинироваться и путешествовать во время беременности. Специалисты расскажут о влиянии стресса, музыки и голоса на плод, а также о психологической адаптации и тактильном общении с будущим ребенком.
Каждое из пяти занятий в программе школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания длится 60 минут с перерывом 10 минут. Они проходят в лекционном формате, так и практическом.
В документе также отмечаются ключевые показатели эффективности работы школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Так, среди них есть снижение числа акушерских и перинатальных осложнений, родов путем операции кесарева сечения, медицинских абортов легальных. Также отмечается повышение рождаемости и снижение заболеваемости женщин во время беременности, в послеродовом периоде, новорожденных и младенцев.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Мурашко рассказал, как Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков
11 мая, 08:01
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала