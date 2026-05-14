МИД заявил, что не предлагал Японии встреч для возобновления диалога - РИА Новости, 14.05.2026
19:43 14.05.2026 (обновлено: 19:57 14.05.2026)
МИД заявил, что не предлагал Японии встреч для возобновления диалога

© РИА Новости / Максим Блинов — Здание Министерства иностранных дел РФ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России не предлагал Японии встреч для возобновления диалога.
  • МИД также не получал предложений о встречах от Токио.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. МИД РФ не предлагал Японии встреч для возобновления диалога и не получал таких предложений от Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ о том, что РФ якобы зондирует возможности налаживания контактов на высоком уровне с целью возобновления диалога и практического взаимодействия.
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Япония, Токио, Мария Захарова
 
 
