МИД заявил, что не предлагал Японии встреч для возобновления диалога

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. МИД РФ не предлагал Японии встреч для возобновления диалога и не получал таких предложений от Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ о том, что РФ якобы зондирует возможности налаживания контактов на высоком уровне с целью возобновления диалога и практического взаимодействия.