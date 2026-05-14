МИД назвал заявления Токио о желании Москвы вступить в контакт нелепыми - РИА Новости, 14.05.2026
19:37 14.05.2026 (обновлено: 20:52 14.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала заявления Токио о желании Москвы вступить в контакт нелепыми.
  • Россия открыта к диалогу с Японией, но не напрашивается на общение.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Высказывания японских властей о том, что Россия стремится к контактам с ними, нелепы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В нынешних условиях заявлять публично, как мы это слышим от японских властей, о том, что именно Россия стремится вступить с ними в контакт, нелепо и бессмысленно", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Дипломат отметила, что Токио из солидарности с Западом сам начал враждебную линию и первый шаг для изменения политики тоже должен сделать он.
"Как неоднократно подчеркивалось, Москва открыта к контактам с Японией — если будет такое обращение, но ни в коей мере не просит и не напрашивается на такое общение", — пояснила Захарова.
Она добавила, что МИД России не инициировал встречи для возобновления диалога и не получал таких предложений от Токио.
"Если правительство Японии действительно хотело бы обеспечить интересы своих компаний, которые еще остаются в нашей стране, то начинать надо с другого — с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса политической атмосферы", — заключила официальный представитель министерства.

Контакты с Россией возобновились в начале этого месяца. В частности, впервые после блокады Ормузского пролива, важнейшего транспортного узла энергоснабжения, Япония получила поставку сырой нефти российского происхождения.
