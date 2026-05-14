Месси лишили хет-трика в матче MLS
07:51 14.05.2026
Месси лишили хет-трика в матче MLS

Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Цинциннати" в матче MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Интер Майами» обыграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) со счетом 5:3.
  • Лионель Месси оформил дубль в составе «Интера».
  • Изначально гол на 89-й минуте был записан на Месси, но позже его переписали на вратаря «Цинциннати» Романа Челентано.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Цинциннати завершилась победой гостей со счетом 5:3. В составе "Интера" дубль оформил Лионель Месси (24-я и 55-я минуты), также голы забили Матео Сильветти (79) и Херман Бертераме (84). Кроме того, вратарь "Цинциннати" Роман Челентано отправил мяч в ворота своей команды на 89-й минуте. У хозяев отличились Кевин Денки (41, с пенальти), Павел Буха (49) и Эвандер Феррейра (64).
MLS
14 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Цинциннати
3 : 5
Интер Майами
41‎’‎ • Кевен Денкей (П)
49‎’‎ • Павел Буха
(Bryan Ramirez)
64‎’‎ • Эвандер Феррейра
(Кевен Денкей)
24‎’‎ • Лео Месси
55‎’‎ • Лео Месси
(Родриго де Пауль)
79‎’‎ • Mateo Silvetti
(Лео Месси)
84‎’‎ • German Berterame
89‎’‎ • Roman Celentano (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Изначально на официальном сайте MLS забитый мяч "Интера" на 89-й минуте был записан на Месси, однако позже его переписали на Челентано.
"Интер Майами" (25 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Цинциннати" (16) идет восьмым.
