Месси лишили хет-трика в матче MLS

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Цинциннати завершилась победой гостей со счетом 5:3. В составе "Интера" дубль оформил Лионель Месси (24-я и 55-я минуты), также голы забили Матео Сильветти (79) и Херман Бертераме (84). Кроме того, вратарь "Цинциннати" Роман Челентано отправил мяч в ворота своей команды на 89-й минуте. У хозяев отличились Кевин Денки (41, с пенальти), Павел Буха (49) и Эвандер Феррейра (64).
14 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
41’ • Кевен Денкей (П)
49’ • Павел Буха
(Bryan Ramirez)
64’ • Эвандер Феррейра
24’ • Лео Месси
55’ • Лео Месси
79’ • Mateo Silvetti
84’ • German Berterame
89’ • Roman Celentano (А)
Изначально на официальном сайте MLS забитый мяч "Интера" на 89-й минуте был записан на Месси, однако позже его переписали на Челентано.
"Интер Майами" (25 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Цинциннати" (16) идет восьмым.