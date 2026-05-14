Мерц резко ответил на предложение Путина
16:41 14.05.2026 (обновлено: 22:05 14.05.2026)
Мерц резко ответил на предложение Путина

Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу между Россией и Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в резкой форме отверг предложение российского президента Владимира Путина о кандидатуре переговорщика от Европы.

"Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой", — цитирует его Guardian.
В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией. При этом немецкое издание Tagesspiegel писало, что Путин видит в бывшем канцлере не лоббиста, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы.
