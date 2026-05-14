Меркель назвала возможный выход США из НАТО невыгодным для Америки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангела Меркель заявила, что гипотетический выход США из НАТО противоречит интересам как европейских стран, так и самого Вашингтона.
- По мнению Меркель, в условиях растущих глобальных вызовов ни одно государство не способно справиться с проблемами в одиночку.
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что гипотетический выход США из НАТО противоречит интересам как европейских стран, так и самого Вашингтона.
"И поэтому даже такая большая и сильная страна, как Соединенные Штаты, должна быть заинтересована в том, чтобы иметь несколько друзей в мире. Это не может навредить", - резюмировала Меркель.
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, но ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
Рубио призвал пересмотреть роль США в НАТО
Вчера, 06:23