Меркель назвала возможный выход США из НАТО невыгодным для Америки
20:49 14.05.2026
Меркель назвала возможный выход США из НАТО невыгодным для Америки

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангела Меркель заявила, что гипотетический выход США из НАТО противоречит интересам как европейских стран, так и самого Вашингтона.
  • По мнению Меркель, в условиях растущих глобальных вызовов ни одно государство не способно справиться с проблемами в одиночку.
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что гипотетический выход США из НАТО противоречит интересам как европейских стран, так и самого Вашингтона.
"Это (выход США из НАТО - ред.) не в интересах Европы, и я твердо убеждена, что это также не в интересах Америки", - отметила Меркель в интервью журналу Focus.
По ее мнению, в условиях растущих глобальных вызовов ни одно государство в мире не способно справиться с проблемами в одиночку. При этом в качестве такого вызова экс-канцлер ФРГ назвала Китай с его "политическими амбициями".
"И поэтому даже такая большая и сильная страна, как Соединенные Штаты, должна быть заинтересована в том, чтобы иметь несколько друзей в мире. Это не может навредить", - резюмировала Меркель.
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, но ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
