Мариам Мерабова поделилась впечатлениями о поездке в Крым

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Знаменитая джазовая певица Мариам Мерабова, выступившая на фестиваляе "Явление" в Алупке, в интервью РИА Новости призналась, что восхищена атмосферой и благоустройством города и Крыма в целом.
"Мне нравится, что сохранена атмосфера дружелюбия, гостеприимства", — отметила артистка. — Алупка, в которую я приехала на фестиваль "Явление", была исхожена мною в детстве и юности вдоль и поперек, и сегодня спустя 30 лет после моего последнего визита я вижу, что в порядок приведено очень многое. Чего только стоит территория, прилегающая к храму Михаила Архангела, где проходил фестиваль. И Воронцовский, и городские парки, и центральные улицы, и отели, и достопримечательности — все поддерживается на достойном курорта уровне. То, что было сделано в последние несколько лет для инфраструктуры города, — изумительно".
Фестиваль культуры и традиционных ценностей "Явление" прошел в Алупке с 1 по 5 мая. Его посетили тысячи крымчан и гостей полустрова.
Полностью интервью с Мариам Мерабовой читайте на сайте ria.ru.