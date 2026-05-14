"Это провал". Мендель сделала тревожное заявление после ударов ВС России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости . Удары ВС России показали лицемерие Владимира Зеленского, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X. "Зеленский не чувствует никакой ответственности за это (удары ВС России. — Прим. ред.), за отсутствие обороны на протяжении более чем четырех лет войны и за провал переговоров в первые годы широкомасштабной войны", — говорится в публикации.

Он обычно говорит, что люди на первом месте, но продолжает пиариться на страданиях, рассказывая об атаках откуда-то из своего бункера, добавила она.



ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.