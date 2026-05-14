18:44 14.05.2026
РЭЦ и татарстанское отделение "Деловой России" подписали меморандум в Казани

Церемония подписания меморандума о взаимоотношении между АО "Российский экспортный центр" и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия"
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и татарстанское отделение "Деловой России" подписали меморандум о взаимопонимании на полях ХVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум", сообщает РЭЦ.
"На полях ХVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" состоялось заключение меморандума о развитии экспортной деятельности предпринимателей Республики Татарстан. Документ подписали руководитель Представительства Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в Казани Светлана Боброва и сопредседатель татарстанского регионального отделения "Деловой России" Рустам Исмаилов", - отмечается в пресс-релизе.
Меморандум направлен на повышение информированности предпринимателей о мерах государственной поддержки экспорта и услугах РЭЦ, содействие в выходе на внешние рынки, расширение международной кооперации, а также формирование практических механизмов сопровождения экспортно ориентированных проектов.
Кроме того, в рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий: консультаций, экспертных сессий, бизнес-миссий и встреч с предпринимателями для поддержания постоянного диалога с бизнесом с целью изучения актуальных запросов компаний и предложения инструментов РЭЦ под любые задачи.
РЭЦ сегодня предоставляет комплексную поддержку на всех этапах экспортного цикла, и в том числе предлагает финансовые инструменты. Речь о мерах кредитно-страховой поддержки Росэксимбанка и Российского Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар".
"Подписание меморандума открывает для нас дополнительные возможности для укрепления сотрудничества с коллегами из "Деловой России" в части развития экспортного потенциала предпринимателей Татарстана. Мы видим высокий интерес компаний региона к выходу на внешние рынки и наша задача – обеспечить предпринимателям поддержку на всех этапах: от первых консультаций и оценки экспортной готовности до подбора конкретных инструментов поддержки и продвижения продукции за рубежом", – отметила Светлана Боброва.
"Для татарстанских компаний экспорт сегодня – это целая цепочка из десятка практических задач. Именно на этих этапах предпринимателям особенно важна компетентная инфраструктура поддержки. Меморандум с РЭЦ позволит нам системнее выявлять экспортно ориентированные компании, помогать им проходить первичную диагностику готовности к внешним рынкам и быстрее подключать к действующим инструментам РЭЦ. Для бизнеса Татарстана это возможность сокращать путь от интереса к экспорту до реальной сделки", – подчеркнул Рустам Исмаилов.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаРоссияКазаньРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
