Глава Мадрида заявила, что Мексики не существовало до прихода испанцев

МАДРИД, 14 мая - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Мексики "не существовало" до прихода испанцев.
"Мексики не существовало, пока не пришли испанцы. Любите себя немного больше, потому что это была другая цивилизация", - сказала в четверг на заседании ассамблеи Мадрида Аюсо, член главной оппозиционной правой Народной партии (НП).
Слова политика прозвучали на фоне спора вокруг ее недавней поездки в Мексику. Аюсо ранее заявляла, что столкнулась с "бойкотом" со стороны испанского и мексиканского правительств.
Политик обвинила правящую Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) в стремлении "переписывать" историю, и заявила, что она пытается строить дискуссию вокруг темы жертв и прошлого. Она также обратилась к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, заявив, что мексиканским властям, возможно, самим следует "начать просить прощения" за, как выразилась Аюсо, "ложь и обиды".
Представитель PSOE в ассамблее Мадрида Мар Эспинар, в свою очередь, заявила, что Аюсо отправилась в Мексику "с единственной повесткой - короноваться королевой ультраправого интернационала", а вернулась "коронованной королевой навязчивой лжи". По словам Эспинар, заявления Аюсо уже отвергло правительство Мексики.
