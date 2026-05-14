Глава Мадрида заявила, что Мексики не существовало до прихода испанцев

МАДРИД, 14 мая - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Мексики "не существовало" до прихода испанцев.

Представитель PSOE в ассамблее Мадрида Мар Эспинар, в свою очередь, заявила, что Аюсо отправилась в Мексику "с единственной повесткой - короноваться королевой ультраправого интернационала", а вернулась "коронованной королевой навязчивой лжи". По словам Эспинар, заявления Аюсо уже отвергло правительство Мексики.