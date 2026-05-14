Рейтинг@Mail.ru
Глава Мадрида заявила, что Мексики не существовало до прихода испанцев - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 14.05.2026
Глава Мадрида заявила, что Мексики не существовало до прихода испанцев

Аюсо: Мексики не существовало до прихода испанцев

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Флаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Флаг Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Мексики "не существовало" до прихода испанцев.
МАДРИД, 14 мая - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Мексики "не существовало" до прихода испанцев.
"Мексики не существовало, пока не пришли испанцы. Любите себя немного больше, потому что это была другая цивилизация", - сказала в четверг на заседании ассамблеи Мадрида Аюсо, член главной оппозиционной правой Народной партии (НП).
Слова политика прозвучали на фоне спора вокруг ее недавней поездки в Мексику. Аюсо ранее заявляла, что столкнулась с "бойкотом" со стороны испанского и мексиканского правительств.
Политик обвинила правящую Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) в стремлении "переписывать" историю, и заявила, что она пытается строить дискуссию вокруг темы жертв и прошлого. Она также обратилась к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, заявив, что мексиканским властям, возможно, самим следует "начать просить прощения" за, как выразилась Аюсо, "ложь и обиды".
Представитель PSOE в ассамблее Мадрида Мар Эспинар, в свою очередь, заявила, что Аюсо отправилась в Мексику "с единственной повесткой - короноваться королевой ультраправого интернационала", а вернулась "коронованной королевой навязчивой лжи". По словам Эспинар, заявления Аюсо уже отвергло правительство Мексики.
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Бразилия, Испания и Мексика призвали помочь Кубе
18 апреля, 22:35
 
В миреМексикаМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала