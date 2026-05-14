08:51 14.05.2026 (обновлено: 09:04 14.05.2026)
Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Дмитрий Медведев назвал это дело публичной гражданской казнью.
  • Он отметил, что обвинения Ермаку ставят вопрос о будущем Зеленского.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал дело Андрея Ермака на Украине публичной гражданской казнью.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Медведев отметил, что "жесткий удар под дых зеленого упыря, совершенный ласковой рукой" Запада, вновь поставил вопрос, "смоют ли в вонючую клоаку истории" Зеленского.
"И правда: тут и публичная гражданская казнь подельника и ну очень близкого "партнера" загашенного диктатора, и отказ ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи, и даже несмелая фронда недобитых оппонентов Банковой", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Скандал с Ермаком отразится на выделении средств Украине, заявили в ЕП
УкраинаДмитрий МедведевРоссияКиевАндрей Ермак
 
 
