Рейтинг@Mail.ru
Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:57 14.05.2026
Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

Россиянка Масленникова завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

© Sputnik | Перейти в медиабанкСамбо
Самбо - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Дарья Масленникова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет.
  • В финальной схватке в весовой категории до 43 кг Масленникова одержала победу над румынкой Валией Харсан.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка Дарья Масленникова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария).
В финальной схватке в весовой категории до 43 кг Масленникова одержала победу над румынкой Валией Харсан.
Бронзовыми призерами стали россиянки Мария Грищук (до 65 кг) и Карина Музалевская (до 73 кг).
Чемпионат Европы завершится 17 мая. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
Самбо - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Российский борец греко-римского стиля выиграл золото на ЧЕ до 17 лет
13 мая, 21:44
 
ЕдиноборстваБорьбаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала