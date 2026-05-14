Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Дарья Масленникова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет.
- В финальной схватке в весовой категории до 43 кг Масленникова одержала победу над румынкой Валией Харсан.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянка Дарья Масленникова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария).
В финальной схватке в весовой категории до 43 кг Масленникова одержала победу над румынкой Валией Харсан.
Бронзовыми призерами стали россиянки Мария Грищук (до 65 кг) и Карина Музалевская (до 73 кг).
Чемпионат Европы завершится 17 мая. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.