Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад машиностроителей в снабжение российской армии - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 14.05.2026 (обновлено: 15:20 14.05.2026)
Путин отметил вклад машиностроителей в снабжение российской армии

Путин: российские машиностроители делают все для надежного снабжения ВС РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия". 14 мая 2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия. 14 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия". 14 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил вклад российских машиностроителей в снабжение Вооруженных сил.
  • Он заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют государственный оборонный заказ, который вырос с началом специальной военной операции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские машиностроители делают все для надежного снабжения вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Москве в четверг.
«
"Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса... Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта, делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил", - сказал Путин, выступая на съезде.
Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин призвал уходить от деления компаний на ОПК и гражданские предприятия
Вчера, 14:59
 
РоссияЭкономикаБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала