Путин отметил вклад машиностроителей в снабжение российской армии

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские машиностроители делают все для надежного снабжения вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса... Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта, делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил", - сказал Путин, выступая на съезде.