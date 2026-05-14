04:28 14.05.2026
Киев пытается бить дронами по восстановленному Мариупольскому драмтеатру

Солонин: ВСУ систематически пытаются бить по Мариупольскому драмтеатру

МАРИУПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Украинские ударные БПЛА самолетного типа систематически уничтожаются российской ПВО около недавно восстановленного Мариупольского драматического театра, сообщил РИА Новости гендиректор драмтеатра Игорь Солонин.
"Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их… Буквально 100 метров. Вполне возможно, что цель - театр, потому что там, по большому счету, если вы видели, там вокруг театра только жилые дома. Там не может быть другой цели", - сказал руководитель театра Солонин.
По словам собеседника агентства, постоянные прилеты дронов противника вызывают опасения среди коллектива театра.
"Понимаете, ведь не 9 жизней, многие переживают за это, что не станет ли театр новой целью? Потому что он же (восстановленный драмтеатр) как бельмо в глазу (у Киева)", - заключил директор.
Здание Мариупольского драмтеатра 16 марта 2022 года было взорвано изнутри боевиками националистического украинского вооруженного формирования "Азов"*, а затем, после освобождения города подразделениями ВС РФ, театр был полностью восстановлен и уже 19 декабря 2025 года в нем стартовали первые продажи билетов на спектакли.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
