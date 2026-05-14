Рейтинг@Mail.ru
В детсаду в Махачкале, где ребенок лишился пальца, уволили четырех человек - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 14.05.2026 (обновлено: 12:50 14.05.2026) дополняется ...
В детсаду в Махачкале, где ребенок лишился пальца, уволили четырех человек

В детсаду в Махачкале, где девочка лишилась пальца, уволили четырех человек

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале девочка получила травму в детском саду.
  • По предварительной версии, ей прищемило мизинец дверью, он начал отрываться, и воспитатели его отрезали полностью.
  • Четырех работников детсада уволили. Среди них — заведующая, две воспитательницы и няня.
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Заведующая и трое сотрудниц детсада в Махачкале, где ребенку оторвало палец, уволены, сообщили РИА Новости в управлении образования города.
Восьмого мая в Махачкале трехлетняя девочка получила травму в муниципальном детском саду №22, она была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Палец в детсаду положили девочке в колготки, и он выпал дома. В среду суд арестовал двух воспитательниц и няню, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Уволены заведующая детским садом, две воспитательницы и няня, которые арестованы", - сказал собеседник агентства.
Медицинские инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Махачкале врачи не восстановили палец девочке, пострадавшей в детсаду
13 мая, 22:40
 
ПроисшествияМахачкалаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала