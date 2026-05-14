В детсаду в Махачкале, где ребенок лишился пальца, уволили четырех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Махачкале девочка получила травму в детском саду.
- По предварительной версии, ей прищемило мизинец дверью, он начал отрываться, и воспитатели его отрезали полностью.
- Четырех работников детсада уволили. Среди них — заведующая, две воспитательницы и няня.
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Заведующая и трое сотрудниц детсада в Махачкале, где ребенку оторвало палец, уволены, сообщили РИА Новости в управлении образования города.
Восьмого мая в Махачкале трехлетняя девочка получила травму в муниципальном детском саду №22, она была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Палец в детсаду положили девочке в колготки, и он выпал дома. В среду суд арестовал двух воспитательниц и няню, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Уволены заведующая детским садом, две воспитательницы и няня, которые арестованы", - сказал собеседник агентства.