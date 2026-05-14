Воспитатели детсада в Махачкале не сообщили родителям о травме девочки

12:19 14.05.2026 (обновлено: 12:21 14.05.2026)
Воспитатели детсада в Махачкале не сообщили родителям о травме ноги девочки

Детский сад в Махачкале, в котором девочка лишилась пальца ноги
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале в детском саду девочке оторвало палец на ноге.
  • Как сообщил отец ребенка, сотрудники учреждения о травме родителям не рассказали.
МАХАЧКАЛА, 14 мая – РИА Новости. Отец девочки, которой в детском саду Махачкалы оторвало палец на ноге, рассказал РИА Новости, что сотрудники дошкольного учреждения не сообщили им с матерью о травме ребенка.
"Родителям даже не позвонили, а мы живем в соседнем доме. Обо всем можно было подумать, когда я ребенка из садика забирал, что она играла и повредила ногу. Но чтобы оторвали конечность, в здравом уме такое придумать невозможно", - сказал мужчина.
В среду суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада – двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Согласно материалам дела, 8 мая девочка 2023 года рождения получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что по предварительной версии, ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Палец в детсаду положили девочке в колготки, и он выпал дома.
