15:32 14.05.2026
Суд разрешил продать дом и участок земли основателя "Телеспорта" Макаренко

  • Арбитражный суд Московской области отменил обеспечительные меры и разрешил продажу дома и земельного участка Петра Макаренко, основателя «Телеспорт груп».
  • Петр Макаренко признан банкротом, его долги оцениваются почти в 2,4 миллиарда рублей.
  • Макаренко находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, которое он связывает с арбитражным спором между «Телеспорт» и сервисом «Окко».
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отменил обеспечительные меры, которыми он приостанавливал реализацию дома и земельного участка в Одинцовском районе Подмосковья Петра Макаренко, основателя и бывшего владельца и руководителя АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших структур на рынке спортивных прав в России, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Обеспечительные меры суд принял в марте по заявлению Анны Лазебы, жены Макаренко. Она объяснила свою просьбу тем, что ведет переговоры о заключении мирового соглашения с одним из кредиторов Макаренко – банком "Финсервис", в залоге у которого находятся дом и участок.
Обеспечительные меры вводились "до вступления в законную силу судебного акта, которым будет разрешено по существу заявление Лазеба А.Ю. об утверждении отдельного мирового соглашения" с банком.
На заседании 13 мая рассмотрение заявления о мировом соглашении суд отложил на июнь, а обеспечительные меры отменил. Причины такого решения станут известны после опубликования полного текста определения суда.
Ранее финансовый управляющий Макаренко Александр Шкарупин выставил дом площадью чуть более 661 квадратного метра на торги с начальной ценой свыше 105 миллионов рублей. В этом же лоте оказались автомобили Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2021 года выпуска (начальная цена 8,1 миллиона рублей), Ferrari California 2009 года (7,6 миллиона) и Bentley Continental GT 2006 года (2,3 миллиона).
Арбитражный суд Московской области в октябре признал Макаренко банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Его долги тогда оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд признал обоснованным еще ряд требований кредиторов к бизнесмену. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению АО "Телеспорт груп".
"Телеспорт груп" - один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав в России. Компания занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.
Макаренко по состоянию на март 2025 года находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Как ранее заявлял его адвокат, Макаренко категорически отрицал вину и связывал дело с арбитражным спором, который "Телеспорт" вел с сервисом "Окко" из-за прав на трансляции футбольных чемпионатов Европы 2024 и 2028 годов.
