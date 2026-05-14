Все детсады в Махачкале проверят после инцидента с пальцем ребенка

МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Внеплановая проверка пройдет во всех дошкольных учреждениях Махачкалы после происшествия с ребенком в детском саду №22, сообщила замглавы города – начальник управления образования Шаганэ Баймурзаева в своем Telegram-канале

Восьмого мая в Махачкале 3-летняя девочка получила травму в детском саду, ее госпитализировали с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительной версии, ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Палец в детсаду положили девочке в колготки, и он выпал дома. В среду суд арестовал двух воспитательниц и няню по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Восьмого мая в детском саду №22 произошла история, о которой тяжело даже говорить… С сегодняшнего дня во всех дошкольных учреждениях начнется внеплановая проверка", – написала Баймурзаева.

По ее словам, будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях.