Экс-главе УМВД по Магнитогорску дали условный срок за разглашение гостайны

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Суд назначил 1,5 года лишения свободы условно экс-начальнику УМВД России по Магнитогорску Константину Козицыну, обвиняемому в разглашении гостайны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Козицын был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в декабре 2025 года. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что полковник полиции разгласил сведения, составляющие государственную тайну, представителю фирмы, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал с использованием своего должностного положения.
"Судебной инстанцией лицо приговорено к лишению свободы условно на срок 1,5 года с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года", - сказал собеседник агентства.
По его данным, Челябинский областной суд признал виновным Козицына в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ (разглашение гостайны).
ГУМВД РФ по региону сообщало, что сотрудник был отстранен от выполнения служебных обязанностей. На сайте УМВД РФ по Магнитогорску указывается, что врио начальника УМВД является Дмитрий Жабин.