Экс-главе УМВД по Магнитогорску дали условный срок за разглашение гостайны

ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Суд назначил 1,5 года лишения свободы условно экс-начальнику УМВД России по Магнитогорску Константину Козицыну, обвиняемому в разглашении гостайны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Судебной инстанцией лицо приговорено к лишению свободы условно на срок 1,5 года с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года", - сказал собеседник агентства.