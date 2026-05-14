Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон, заявили в МАГАТЭ

ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Аномального уровня радиационного фона во время и после пожара в Чернобыльской зоне отчуждения не зафиксировано, сообщило в четверг МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ на месте была проинформирована, что пожар удалось локализовать и полностью потушить к началу этой недели. На объекте подтвердили, что во время и после инцидента не было зафиксировано аномального уровня радиации", - говорится в сообщении организации.