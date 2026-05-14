Мадуро перевели в камеру с 18 заключенными

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находящегося под стражей в США, перевели в камеру с 18 заключенными, сообщил его сын в интервью Spiegel.

"Начиная с пасхальной недели он (отец. — Прим. ред.) находится в общей камере с 18 другими заключенными", — рассказал Николас Мадуро Герра.

Родственник политика добавил, что, находясь в тюрьме, тот много времени проводит за чтением Библии. Также сын заказывает отцу книги.