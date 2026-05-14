Мадуро перевели в камеру с 18 заключенными
15:43 14.05.2026 (обновлено: 16:13 14.05.2026)
Мадуро перевели в камеру с 18 заключенными

Сын Николаса Мадуро сообщил, что его отца перевели в камеру с 18 заключенными

Николас Мадуро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадуро, находящегося под стражей в США, перевели в камеру с 18 заключенными, рассказал его сын.
  • Половина из них говорит на испанском, политик общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находящегося под стражей в США, перевели в камеру с 18 заключенными, сообщил его сын в интервью Spiegel.
"Начиная с пасхальной недели он (отец. — Прим. ред.) находится в общей камере с 18 другими заключенными", — рассказал Николас Мадуро Герра.

По его словам, половина из них говорит на испанском. Мадуро общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.
Родственник политика добавил, что, находясь в тюрьме, тот много времени проводит за чтением Библии. Также сын заказывает отцу книги.
Американские военные 3 января нанесли массированный удар по Каракасу, захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Президент и его супруга отрицают вину.
