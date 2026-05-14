Житель Курской области выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Житель Курской области выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей, не угадав ни одного числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".

Победитель рассказал, что регулярно приобретал билеты в мобильном приложении, и купил счастливый билет, надеясь правильно угадать числовую комбинацию. Когда же он увидел сумму выигрыша, то не мог поверить своим глазам, и даже сейчас с трудом верит в свою удачу.