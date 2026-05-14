Житель Курской области выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа - РИА Новости, 14.05.2026
08:21 14.05.2026
Житель Курской области выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

Житель Курской области выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Курской области выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в числовой комбинации.
  • Счастливчик планирует потратить часть выигрыша на покупку жилья, а другую часть — направить в инвестиции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Житель Курской области выиграл в лотерею почти 42 миллиона рублей, не угадав ни одного числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Житель небольшого поселка Курской области Александр Гламаздин в 145457-м тираже лотереи "Забава от Русского лото" выиграл суперприз — 41 900 499 рублей", - сообщили в компании.
Суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. "Александр не угадал ни одного числа, но при выборе числовой комбинации стремился к обратному", - добавили в "Столото".
Победитель рассказал, что регулярно приобретал билеты в мобильном приложении, и купил счастливый билет, надеясь правильно угадать числовую комбинацию. Когда же он увидел сумму выигрыша, то не мог поверить своим глазам, и даже сейчас с трудом верит в свою удачу.
Счастливчик по образованию столяр, последние 10 лет работает садовником. Часть выигрыша он планирует потратить на покупку жилья, а другую часть – направить в инвестиции.​​
