Мужчина, задержанный в ЛНР, готовил покушение на чиновника
12:32 14.05.2026
Мужчина, задержанный в ЛНР, готовил покушение на чиновника

Задержанный за шпионаж житель ЛНР готовил покушение на чиновника

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный за шпионаж житель Сватовского района ЛНР готовил покушение на местного чиновника.
  • Совершить преступление он планировал с помощью беспилотного летательного аппарата с боевой частью.
ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Задержанный за шпионаж житель ЛНР готовил покушение на муниципального служащего, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении гражданина Украины выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности", - сообщили в УФСБ по ЛНР.
Установлено, что задержанный в 2025 году за шпионаж житель Сватовского района ЛНР, содействуя ВСУ, при координации украинских спецслужб готовил покушение на местного чиновника.
"Спланировал и пытался реализовать покушение на муниципального служащего при помощи беспилотного летательного аппарата с боевой частью", - сообщили в УФСБ.
Реализовать план мужчина не смог, так как был задержан.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
