Мужчина, задержанный в ЛНР, готовил покушение на чиновника

ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Задержанный за шпионаж житель ЛНР готовил покушение на муниципального служащего, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении гражданина Украины выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности", - сообщили в УФСБ по ЛНР

Установлено, что задержанный в 2025 году за шпионаж житель Сватовского района ЛНР, содействуя ВСУ , при координации украинских спецслужб готовил покушение на местного чиновника.

"Спланировал и пытался реализовать покушение на муниципального служащего при помощи беспилотного летательного аппарата с боевой частью", - сообщили в УФСБ.