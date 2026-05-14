Мужчина, задержанный в ЛНР, готовил покушение на чиновника

ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Задержанный за шпионаж житель ЛНР готовил покушение на муниципального служащего, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
Установлено, что задержанный в 2025 году за шпионаж житель Сватовского района ЛНР, содействуя ВСУ, при координации украинских спецслужб готовил покушение на местного чиновника.
"Спланировал и пытался реализовать покушение на муниципального служащего при помощи беспилотного летательного аппарата с боевой частью", - сообщили в УФСБ.
Реализовать план мужчина не смог, так как был задержан.
