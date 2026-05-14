Ливия хочет расширить военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.05.2026
04:24 14.05.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Вид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 14 мая – РИА Новости. Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости генеральный секретарь командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Хейри ат-Тамими.
"Военное сотрудничество с Россией не является новым для Ливии, оно существует давно. Мы работаем над расширением и укреплением военного сотрудничества с нашими друзьями", - сказал ат-Тамими.
Он отметил, что по распоряжению командующего ЛНА Халифы Хафтара были выполнены масштабные планы подготовки ливийских офицеров и солдат, в которых участвовали ряд стран, включая Россию, Турцию, Египет, Иорданию, Белоруссию, Италию, США и Пакистан.
"Эти планы подготовки позволили значительно укрепить боеготовность и возможности, а также готовность противостоять каким-либо угрозам", - добавил ат-Тамими.
Говоря о перспективах объединения военных институтов самой Ливии, ат-Тамими подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии консенсуса между политиками, однако на этом направлении уже наметился прогресс.
"Есть стремление достичь единства Ливии, сформировались соответствующие условия, при которых объединение военных структур становится основой строительства государства", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам.
Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.
