МИД Ливана заявил, что не ведет переговоры с Израилем

БЕЙРУТ, 14 мая — РИА Новости. Ливан на нынешнем этапе не ведет переговоры о мирном соглашении или нормализации отношений с Израилем, приоритетом Бейрута остается прекращение ударов, заявил глава МИД Ливана Юсеф Раджи.
В четверг запланировано начало третьей ливано-израильской встречи на уровне послов в Вашингтоне в рамках переговоров о полном прекращении огня и деэскалации конфликта.
"Бейрут на данном этапе не говорит о мирном соглашении. Приоритет — прекращение атак, остановка разрушений, защита гражданских лиц и создание условий для серьезных и устойчивых переговоров", — приводит пресс-служба МИД Ливана слова Раджи, сказанные в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По словам министра, невозможно вести серьезные переговоры в условиях, когда гибнут мирные жители и разрушаются поселения. Раджи подчеркнул, что Ливан также настаивает на выводе израильских войск с юга страны, возвращении перемещенных жителей в свои дома и решении вопроса пленных.
Глава МИД Ливана находится с официальным визитом в Италии, где обсуждает с итальянской стороной ситуацию на юге Ливана, прекращение огня и поддержку ливанских государственных институтов.
Отвечая на вопрос о вооружении "Хезболлах", Раджи заявил, что ливанцы хотят жить в "нормальном суверенном государстве", где право на применение военной силы принадлежит только государству и его законным институтам. По его словам, это не требование ради Израиля или международного сообщества, а вопрос национального суверенитета.
Министр также подчеркнул, что правительство Ливана приняло решение полностью отделить ливанский трек от американо-иранских переговоров и не допустит, чтобы какая-либо внешняя сторона вела переговоры от имени Бейрута.
По мнению главы МИД, Италия может стать важным мостом между Ливаном и Европой, а также помочь стране перейти от этапа гуманитарного кризиса к восстановлению и экономическому оживлению.