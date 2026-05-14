МИД Ливана заявил, что не ведет переговоры с Израилем

БЕЙРУТ, 14 мая — РИА Новости. Ливан на нынешнем этапе не ведет переговоры о мирном соглашении или нормализации отношений с Израилем, приоритетом Бейрута остается прекращение ударов, заявил глава МИД Ливана Юсеф Раджи.

По словам министра, невозможно вести серьезные переговоры в условиях, когда гибнут мирные жители и разрушаются поселения. Раджи подчеркнул, что Ливан также настаивает на выводе израильских войск с юга страны, возвращении перемещенных жителей в свои дома и решении вопроса пленных.