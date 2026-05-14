В уголовном деле директора певицы Линды фигурируют неустановленные лица

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В уголовном деле директора певицы Линды Михаила Кувшинова фигурируют неустановленные лица.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В уголовном деле в отношении директора певицы Светланы Гейман (Линда) Михаила Кувшинова фигурируют неустановленные лица, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского районного суда Москвы.
"Согласно представленным следствием материалам, в деле имеются неустановленные лица", - огласил судья в ходе заседания.
Ранее суд сообщил, что ущерб по делу превышает один миллион рублей. Кувшинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он мог участвовать в незаконном переоформлении прав на ряд главных хитов Линды, автором и правообладателем которых является продюсер Максим Фадеев. Следствие ходатайствует об избрании Кувшинову меры пресечения в виде домашнего ареста.