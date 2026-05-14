Фадеев признан потерпевшим по делу директора певицы Линды

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев признан потерпевшей стороной по уголовному делу директора певицы Светланы Гейман (Линда) Михаила Кувшинова о мошенничестве с авторскими правами, сообщил адвокат в ходе судебного заседания.

"Фадеев Максим Александрович признан потерпевшей стороной по делу и допрошен в 2024 году в качестве потерпевшего", - сказал адвокат.