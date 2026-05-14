Фадеев признан потерпевшим по делу директора певицы Линды об авторских правах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продюсер Максим Фадеев признан потерпевшей стороной по уголовному делу директора певицы Линды Михаила Кувшинова о мошенничестве с авторскими правами.
  • Показания певицы Линды и композитора Фадеева по делу не указывают на Кувшинова как на мошенника.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев признан потерпевшей стороной по уголовному делу директора певицы Светланы Гейман (Линда) Михаила Кувшинова о мошенничестве с авторскими правами, сообщил адвокат в ходе судебного заседания.
"Фадеев Максим Александрович признан потерпевшей стороной по делу и допрошен в 2024 году в качестве потерпевшего", - сказал адвокат.
По словам защитника Кувшинова, певицу Линду и композитора Фадеева уже допросили по делу, и их показания не указывают на Кувшинова как на мошенника.
Кувшинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он мог участвовать в незаконном переоформлении прав на ряд главных хитов Линды, автором и правообладателем которых является продюсер Максим Фадеев. Согласно представленным следствием материалам, сумма ущерба по данному делу превышает один миллион рублей.
