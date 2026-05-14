Ликсутов: на концессионных дорогах Москвы ввели автоматическую оплату

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сервис автоматической оплаты проезда на основе распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) внедрили на построенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и Северном обходе Одинцова, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что в апреле 2026 года оператор трасс запустил решение, которое позволяет закрепить номер транспортного средства за лицевым счетом и заранее пополнить баланс, а дальнейшие списания происходят автоматически. На данный момент услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. Доступ к сервису в перспективе планируется расширить и для физических лиц.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица последовательно повышает качество дорожной инфраструктуры и развивает современные цифровые решения для автомобилистов. Один из примеров — внедрение на проспекте Багратиона и Северном обходе Одинцова автоматической оплаты проезда по государственным регистрационным знакам. В основе сервиса — технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают точность распознавания номеров и корректность начислений", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Сервис работает в режиме бесконтактного проезда. То есть система распознает номер автомобиля и начисляет плату. На проспекте Багратиона при наличии лицевого счета в кабинете оператора за проезд начисляется и списывается тариф на 5% ниже базового, уточнили в пресс-службе.

На Северном обходе Одинцова при проезде транспортного средства в полосах для оплаты наличными или банковскими картами (полосах с желтым фоном) система автоматически открывает шлагбаум и списывает средства с лицевого счета. Весь процесс занимает от одной до трех секунд. Дополнительное преимущество сервиса — финансовая дисциплина, а также отсутствие вынесения постановлений.

"Реализация крупных инфраструктурных проектов в формате государственно-частного партнерства позволяет Москве последовательно развивать инфраструктуру. Проспект Багратиона стал важной частью этой работы: он улучшил транспортную доступность для более чем 1,5 миллиона жителей Москвы и Московской области и позволил перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на ключевые магистрали города", — отметил министр правительства столицы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что объем инвестиций в реализацию составил 68 миллиардов рублей. Подобный механизм концессии дал возможность минимизировать бюджетные расходы, применить современные технологические решения, а также в сжатые сроки ввести магистраль в эксплуатацию.

Кроме того, появление проспекта Багратиона позволило сократить перепробег примерно на три километра и снизить время в пути. Теперь поездка от МКАД до "Москва-Сити" занимает около 10 минут вместо прежних 45. Магистраль соединяется с Северным обходом Одинцова и обеспечивает альтернативный маршрут от Одинцовского района Московской области до делового центра.

Директор АО "Новое качество дорог" Вячеслав Некрасов добавил, что технология распознавания ГРЗ переводит процесс оплаты в полностью автоматический режим. Система фиксирует факт проезда, формирует начисление и исключает необходимость дополнительных действий со стороны водителя — будь то остановка у шлагбаума или использование альтернативных сервисов оплаты при проезде по проспекту Багратиона, где работает система "свободный поток".

Столица продолжает на системной основе работать с инвесторами, развивая механизмы государственно-частного партнерства. Город активно внедряет инструменты, которые упрощают взаимодействие предпринимателей с государственными органами, снижают административную нагрузку и помогают компаниям сосредоточиться на развитии.