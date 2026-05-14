"Росатом" готов работать с новым правительством Венгрии, заявил Лихачев

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" направит предложения о контактах с новым правительством Венгрии, как только оно полностью начнет работу, сообщил журналистам глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявил ранее новый министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. "Росатом" при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС "Пакш-2" венгерскому заказчику, говорил на это Лихачев.
"Мы, конечно же, будем ждать приглашения к разговору со стороны формирующегося венгерского правительства, профильных министерств и ведомств. И в то же время, как только будут распределены все мандаты и правительство, как говорится, заступит на свои посты, мы, конечно, направим наши предложения о контактах с руководством профильных министерств и премьер-министром Венгрии", - сказал Лихачев журналистам.
Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля.