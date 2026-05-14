Лавров и Аракчи обсудили иранскую ядерную программу

ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы, связанные с иранской ядерной проблематикой.
"Стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в Западной Азии и переговоров, связанных с иранской ядерной тематикой", - говорится в заявлении МИД Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.