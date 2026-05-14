21:39 14.05.2026
Лавров и Аракчи обсудили иранскую ядерную программу

© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной проблематикой.
  • Министры рассмотрели вопросы сотрудничества Тегерана и Москвы в таких сферах, как энергетика и транспорт.
  • Лавров отметил готовность России содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана.
ТЕГЕРАН, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы, связанные с иранской ядерной проблематикой.
Их встреча состоялась на полях заседания глав МИД БРИКС в Нью-Дели.
"Стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в Западной Азии и переговоров, связанных с иранской ядерной тематикой", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Кроме того, по данным иранского дипведомства, министры рассмотрели вопросы сотрудничества Тегерана и Москвы в таких сферах, как энергетика и транспорт, а также обстановку, возникшую после перемирия в конфликте США и Израиля с Ираном.
МИД России сообщал, что Лавров на встрече с главой иранского МИД отметил готовность России содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.
