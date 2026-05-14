Лавров и глава МИД Бразилии обсудили международную повестку - РИА Новости, 14.05.2026
19:27 14.05.2026
Лавров и глава МИД Бразилии обсудили международную повестку

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Виэйрой вопросы международной повестки дня

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой актуальные вопросы международной повестки дня.
  • Стороны наметили шаги по укреплению стратегического партнерства между Россией и Бразилией и обсудили график двусторонних контактов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой актуальные вопросы международной повестки дня, в частности, обстановку в зоне Персидского залива и Латиноамериканском регионе, сообщили в российском МИД.
"В ходе беседы, прошедшей в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая обстановку в зоне Персидского залива и ситуацию в Латиноамериканском регионе", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
Стороны также наметили шаги по укреплению стратегического партнерства между двумя странами и обсудили график двусторонних контактов.
Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.
Группа БРИКС была основана в 2006 году, Бразилия наряду с Россией, Индией и Китаем являются первыми ее участниками, затем в 2011-м к БРИКС присоединилась Южная Африка. С начала этого года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
