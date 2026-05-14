Лавров и глава МИД Бразилии обсудили международную повестку

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой актуальные вопросы международной повестки дня, в частности, обстановку в зоне Персидского залива и Латиноамериканском регионе, сообщили в российском МИД.