Лавров отметил важность сохранения режима прекращения огня в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров отметил важность сохранения режима прекращения огня в конфликте вокруг Ирана.
- Он подчеркнул необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для достижения ирано-американской договоренности.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил важность сохранения режима прекращения огня в конфликте вокруг Ирана и недопущения срыва усилий, направленных на выстраивание диалога между Тегераном и Вашингтоном, заявили в четверг в МИД РФ.
"С российской стороны была акцентирована важность сохранения режима прекращения огня и хрупкого перемирия, а также недопущения срыва политико-дипломатических усилий в целях достижения комплексной ирано-американской договоренности, открывающей путь к долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки в регионе", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Иран не отпустит Трампа
Вчера, 08:00