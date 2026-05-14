Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил важность сохранения режима прекращения огня в Иране - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 14.05.2026
Лавров отметил важность сохранения режима прекращения огня в Иране

Сергей Лавров отметил важность сохранения режима прекращения огня в Иране

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров отметил важность сохранения режима прекращения огня в конфликте вокруг Ирана.
  • Он подчеркнул необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для достижения ирано-американской договоренности.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил важность сохранения режима прекращения огня в конфликте вокруг Ирана и недопущения срыва усилий, направленных на выстраивание диалога между Тегераном и Вашингтоном, заявили в четверг в МИД РФ.
"С российской стороны была акцентирована важность сохранения режима прекращения огня и хрупкого перемирия, а также недопущения срыва политико-дипломатических усилий в целях достижения комплексной ирано-американской договоренности, открывающей путь к долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки в регионе", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Иран не отпустит Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреИранРоссияСергей ЛавровАббас АракчиТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала