Лавров отметил важность сохранения режима прекращения огня в Иране

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил важность сохранения режима прекращения огня в конфликте вокруг Ирана и недопущения срыва усилий, направленных на выстраивание диалога между Тегераном и Вашингтоном, заявили в четверг в МИД РФ.