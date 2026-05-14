Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Моди обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 14.05.2026 (обновлено: 23:20 14.05.2026)
Лавров и Моди обсудили ситуацию на Украине

Моди сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
  • Они обменялись мнениями по различным региональным вопросам, включая ситуацию на Украине.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию на Украине.
Нарендра Моди в своем официальном аккаунте в Х заявил, что он принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Мы (с Сергеем Лавровым - ред.) также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуации на Украине и на Ближнем Востоке", - написал премьер Индии в своем официальном аккаунте в Х.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди принял министров иностранных дел стран БРИКС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Лавров и глава МИД Индии обсудили график контактов стран на высшем уровне
Вчера, 10:16
 
Сергей ЛавровНарендра МодиУкраинаИндияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала