Лавров и Моди обсудили ситуацию на Украине

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию на Украине.
Нарендра Моди в своем официальном аккаунте в Х заявил, что он принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди принял министров иностранных дел стран БРИКС.