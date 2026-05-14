Лавров отметил готовность России содействовать урегулированию вокруг Ирана

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой иранского МИД Аббасом Аракчи в Нью-Дели отметил готовность России содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ.
Лавров в четверг принимает участие в заседании глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы в Нью-Дели.
"Лавров вновь обозначил готовность России к оказанию добрых услуг сторонам в поиске и реализации взаимоприемлемых развязок", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Лаврова и Аракчи.