Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 14.05.2026 (обновлено: 17:02 14.05.2026)
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Ирана

МИД: Лавров и Абдель Аты высказались за мирное решение кризиса вокруг Ирана

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты встретились в Нью-Дели.
  • Они отметили необходимость выхода на мирное решение кризиса вокруг Ирана.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты на встрече в Нью-Дели отметили необходимость выхода на мирное решение кризиса вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости сообщил о встрече министров иностранных дел РФ и Египта на полях совещания глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.
"Министры обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке, включая ситуацию вокруг Ирана. С обеих сторон была подчеркнута необходимость достижения мирного решения кризиса и наращивания усилий мирового сообщества в целях достижения устойчивого долгосрочного урегулирования с учетом законных интересов стран региона", - говорится в сообщении МИД РФ о встрече.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана в Нью-Дели
Вчера, 16:14
 
В миреРоссияНью-ДелиИранСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала