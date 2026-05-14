Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты на встрече в Нью-Дели отметили необходимость выхода на мирное решение кризиса вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.