Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты на встрече в Нью-Дели отметили необходимость выхода на мирное решение кризиса вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.
"Министры обсудили текущую обстановку на Ближнем Востоке, включая ситуацию вокруг Ирана. С обеих сторон была подчеркнута необходимость достижения мирного решения кризиса и наращивания усилий мирового сообщества в целях достижения устойчивого долгосрочного урегулирования с учетом законных интересов стран региона", - говорится в сообщении МИД РФ о встрече.