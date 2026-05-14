Лавров проводит встречу с главой МИД Таиланда в Индии

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Сихасак Пхуангкеткеу проводят встречу "на полях" заседания глав МИД стран БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг Лавров принял участие в заселении глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы. Министров иностранных дел БРИКС также принял премьер Индии Нарендра Моди.
"Здорово, что мы используем любой международный форум, где оба участвуем, для проведения двусторонней встречи. Таиланд - наш давний партнер в Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров, открывая переговоры.
По его словам, в следующем году страны отметят с 130 лет с момента установления дипотношений и предложил обсудить ряд мероприятий, которые страны проведут по случаю юбилея.