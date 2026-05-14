- Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что контрпродуктивные действия Украины, включая использование территории Латвии для атак на объекты в России, привели к развалу латвийского правительства.
- Он добавил, что на ситуацию повлияла огромная помощь Киеву со стороны Риги.
МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Хамские действия Украины, включая использование территории Латвии для атак на объекты в России, а также огромная помощь Киеву со стороны Риги привели к развалу латвийского правительства, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что она сама и весь ее кабинет министров уходят в отставку.
"Здесь надо подчеркнуть, что именно контрпродуктивные действия Украины послужили сегодня тому, что правительство просто развалилось. Потому что еще раз оказывалась огромная помощь Украине, которую я не поддерживаю. Оказывалось огромное доверие Украине. И Украина своими абсолютно хамскими действиями, нападая на гражданские объекты России через территорию Латвии привела к тому, что сегодня правительство рухнуло", - сказал Росликов.
Депутат отметил, что кому-то необходимо было взять ответственность за ситуацию.
"Министр обороны не хотел брать на себя ответственность. Но при этом центральная партия власти "Единство" старалась таким образом перед людьми отмыть лицо, так как партия, на которую все свалили, не приняла результат", - добавил парламентарий.
Портал LSM со ссылкой на полицию в начале мая сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ несмотря на то, что министр обороны Андрис Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими.
В воскресенье вечером Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.