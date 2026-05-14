Рижский депутат рассказал, что привело к развалу латвийского правительства

МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Хамские действия Украины, включая использование территории Латвии для атак на объекты в России, а также огромная помощь Киеву со стороны Риги привели к развалу латвийского правительства, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что она сама и весь ее кабинет министров уходят в отставку.

"Здесь надо подчеркнуть, что именно контрпродуктивные действия Украины послужили сегодня тому, что правительство просто развалилось. Потому что еще раз оказывалась огромная помощь Украине, которую я не поддерживаю. Оказывалось огромное доверие Украине. И Украина своими абсолютно хамскими действиями, нападая на гражданские объекты России через территорию Латвии привела к тому, что сегодня правительство рухнуло", - сказал Росликов

Депутат отметил, что кому-то необходимо было взять ответственность за ситуацию.

"Министр обороны не хотел брать на себя ответственность. Но при этом центральная партия власти " Единство " старалась таким образом перед людьми отмыть лицо, так как партия, на которую все свалили, не приняла результат", - добавил парламентарий.

Портал LSM со ссылкой на полицию в начале мая сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ несмотря на то, что министр обороны Андрис Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими.

В воскресенье вечером Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.