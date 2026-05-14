СВО многое расставила по местам, заявила Лантратова

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специальная военная операция многое расставила по местам, когда известные "защитники прав" быстро оказались за рубежом и начали выступать против России, отметила новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные "защитники прав" быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны. Их риторика не изменилась: они по-прежнему говорят о свободе, гуманизме, правах человека, но в этих речах не упоминаются жители Донбасса и приграничных регионов, погибающие журналисты, раненые бойцы", - написала Лантратова в колонке "Гражданское общество: абстракция или живые люди?" для RT

Она подчеркнула, что именно на этом фоне стало видно не придуманное, а подлинное гражданское общество.

"Волонтеры, собирающие помощь фронту. Люди, везущие гуманитарные грузы в пострадавшие регионы. Врачи, вытаскивающие раненых. Женщины, плетущие маскировочные сети. Гигантские очереди на сдачу крови для жертв трагедии в " Крокусе ", - добавила омбудсмен.

По словам Лантратовой, настоящее гражданское общество - это общество солидарности и взаимопомощи, а не "клуб по политическим интересам", где очки зарабатываются профессиональной критикой и оппозиционностью государству.