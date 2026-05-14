Рейтинг@Mail.ru
СВО многое расставила по местам, заявила Лантратова - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 14.05.2026
СВО многое расставила по местам, заявила Лантратова

Лантратова: СВО многое расставила по местам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Яна Лантратова
 Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова отметила, что специальная военная операция "расставила многое по местам", выявив истинных "защитников прав", которые оказались за рубежом и начали выступать против России.
  • Лантратова подчеркнула, что на фоне СВО стало видно подлинное гражданское общество, проявляющееся в солидарности и взаимопомощи.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специальная военная операция многое расставила по местам, когда известные "защитники прав" быстро оказались за рубежом и начали выступать против России, отметила новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные "защитники прав" быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны. Их риторика не изменилась: они по-прежнему говорят о свободе, гуманизме, правах человека, но в этих речах не упоминаются жители Донбасса и приграничных регионов, погибающие журналисты, раненые бойцы", - написала Лантратова в колонке "Гражданское общество: абстракция или живые люди?" для RT.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Лантратова заявила, что ей предстоит сложная работа на посту омбудсмена
Вчера, 14:50
Она подчеркнула, что именно на этом фоне стало видно не придуманное, а подлинное гражданское общество.
"Волонтеры, собирающие помощь фронту. Люди, везущие гуманитарные грузы в пострадавшие регионы. Врачи, вытаскивающие раненых. Женщины, плетущие маскировочные сети. Гигантские очереди на сдачу крови для жертв трагедии в "Крокусе", - добавила омбудсмен.
По словам Лантратовой, настоящее гражданское общество - это общество солидарности и взаимопомощи, а не "клуб по политическим интересам", где очки зарабатываются профессиональной критикой и оппозиционностью государству.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Затем депутат принесла присягу.
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин назвал участников СВО героями
Вчера, 15:21
 
ОбществоРоссияДонбассЯна ЛантратоваКрокусГосдума РФСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала