Лантратова рассказала о приоритетах работы на посту омбудсмена - РИА Новости, 14.05.2026
17:17 14.05.2026
Лантратова рассказала о приоритетах работы на посту омбудсмена

Лантратова назвала приоритетным направлением своей работы помощь бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека.
  • Помощь бойцам СВО и их родственникам станет приоритетным направлением ее работы.
  • Лантратова будет уделять внимание жилищным вопросам, защите трудовых прав и развитию волонтерского направления.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что помощь бойцам СВО и их родственникам станет приоритетным направлением ее работы на посту федерального омбудсмена.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Затем новый омбудсмен принесла присягу уполномоченного по правам человека в РФ.
"В своей работе буду самым внимательным образом рассматривать каждое обращение. Уверена, что особенно важно поддерживать тех, кому сложнее всего: людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых, семьи с детьми… Безусловный приоритет - участники СВО и их близкие", - сказала Лантратова.
Она отметила, что только за последний год побывала в 46 регионах и встретилась почти с 7 тысячами бойцов и их родными.
"В фокусе моего внимания - жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защита трудовых прав", - уточнила новый омбудсмен.
Она также добавила, что будет развивать волонтерское направление, чтобы все неравнодушные люди могли включиться в работу института уполномоченного.
"Главный ориентир для меня — не документы и формальные отчеты, а обратная связь от людей и помощь каждому, поэтому в своей работе буду ориентироваться на принцип "чужой беды не бывает", - подчеркнула Лантратова.
