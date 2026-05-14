Лантратова рассказала о приоритетах работы на посту омбудсмена

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что помощь бойцам СВО и их родственникам станет приоритетным направлением ее работы на посту федерального омбудсмена.

Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову (" Справедливая Россия ") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Затем новый омбудсмен принесла присягу уполномоченного по правам человека в РФ

"В своей работе буду самым внимательным образом рассматривать каждое обращение. Уверена, что особенно важно поддерживать тех, кому сложнее всего: людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых, семьи с детьми… Безусловный приоритет - участники СВО и их близкие", - сказала Лантратова.

Она отметила, что только за последний год побывала в 46 регионах и встретилась почти с 7 тысячами бойцов и их родными.

« "В фокусе моего внимания - жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защита трудовых прав", - уточнила новый омбудсмен.

Она также добавила, что будет развивать волонтерское направление, чтобы все неравнодушные люди могли включиться в работу института уполномоченного.