Лантратова заявила, что ей предстоит сложная работа на посту омбудсмена - РИА Новости, 14.05.2026
14:50 14.05.2026
Лантратова заявила, что ей предстоит сложная работа на посту омбудсмена

  • Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
  • Лантратова заявила, что на посту федерального омбудсмена ей предстоит сложная и ответственная работа.
  • Новый уполномоченный по правам человека подчеркнула, что ее работа требует полной самоотдачи и ответственности перед страной, людьми и президентом.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что на посту федерального омбудсмена ей предстоит сложная и ответственная работа.
Госдума на пленарном заседании в четверг назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову ("Справедливая Россия") на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
"Я понимаю, что предстоит очень сложная работа, ответственная, которая требует полной самоотдачи. И я понимаю эту ответственность и перед всей нашей страной, и перед людьми, и перед нашим президентом, перед вами, уважаемые коллеги. Мне предстоит отвечать в первую очередь делами и результатами этих дел", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
